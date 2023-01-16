Вологодская область направила в зону СВО более 450 тонн гуманитарной помощи

Глава региона Олег Кувшинников рассказал о помощи вологжанам, которые находятся в зоне СВО. По его словам, в 2022 году вологжане отправили более 450 тонн гуманитарной помощи, полторы тысячи штук инженерного оборудования, 600 кубометров круглого леса, более 2 тысяч адресных посылок. Только из Череповца в прошлом году было отправлено 20 грузовиков с гуманитарной помощью: необходимым инструментом, палатками, печками, теплой одеждой, сообщает ИА "Вологда Регион".

«Практически все военнослужащие обеспечены зимними сапогами, которые способны сохранять тепло в сорокаградусный мороз, практически все получили термобелье. Доставили много оборудования – квадрjкоптеры, бинокли, радиостанции, приборы ночного видения и тепловизоры», – рассказал представитель общероссийского движения «Офицеры России» Геннадий Малышев..

То, как важно посещать вологжан в зоне СВО и проверять, в каких условиях они находятся, подчеркнул и специальный представитель Губернатора Александр Ершов. Причем, эта проверка должна быть двусторонней: необходимо общаться не только с военнослужащими, но и с их родственниками.

Из Вологды в зону СВО отправлен каракат - производство этой техники работает в городе. А ребята-студенты из строительного колледжа варят для воинов печки.

Более 30 тонн гуманитарного груза отправил Вологодский район. Для этого по инициативе жителей был организован #автобусZаботы.

По словам губернатора, оказывая помощь, главным образом опирались на запросы военнослужащих и их родственников. "Мы будем продолжать эту работу и в 2023 году, до тех пор, пока наши земляки не вернутся домой", – заверил губернатор Олег Кувшинников.