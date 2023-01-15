В Вологодской области появятся штрафстоянки для лодок и катеров

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В Великом Устюге появится первая штрафстоянка для лодок и катеров, задержанных за нарушения. Об этом сообщил замгубернатора Дмитрий Горбачев.

Летом на воду выйдут лодки, катера и водные мотоциклы, рулевые которых не всегда соблюдают правила управления и безопасности.

«Теперь судна лихачей и нетрезвых водителей будут направляться на штрафстоянку. Локация первой уже определена: Великий Устюг, договор заключен с ИП»,- пояснил Дмитрий Горбачев.

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области далее планирует обеспечить места для штрафников на территории всего региона.