В Череповце увеличится количество бюджетных мест в трех колледжах

В металлургическом, технологическом и химико-технологическом колледжах увеличится количество бюджетных мест по федеральному проекту «Профессионалитет» с 550 до 625. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области.

В прошлом году в колледжах в партнерстве с ПАО «Северсталь» и АО «Апатит» компании «ФосАгро» открылись отраслевые образовательно-производственные центры. В колледжах созданы современные мастерские, лаборатории и учебные кабинеты, оборудованные под технологические процессы предприятий.

«Проект „Профессионалитет“ содержит три ключевые инициативы. Первая — вовлечение предприятий в подготовку кадров для системы среднего профобразования. Вторая — введение нового уровня образования и оптимизация сроков обучения: до двух лет для рабочих профессий и специальностей, до трех лет — для более технологичных. И третья — создание на базе колледжей учебно-производственных мастерских», — отметил замгубернатора Эдуард Зайнак.