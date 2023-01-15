38-летняя череповчанка перевела кредитный миллион мошенникам

38-летней череповчанке поступил звонок от незнакомца, который представился работником центрального банка России. Мужчина рассказал, что на ее имя пытаются оформить кредит злоумышленники. Чтобы прервать этот процесс, нужно самой подать заявку на получение кредита и перевести деньги на «безопасный счет». Подробности уголовного дела сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Доверчивая череповчанка перевела на сомнительный счет 1 200 000 рублей, которые взяла в кредит. Плюс добавила к ним 100 000 рублей из собственных сбережений. Позже до женщины дошло, что она попала на удочку аферистов, и дама обратилась в полицию.

За минувшие сутки поступило 4 заявления о дистанционном хищении денежных средств от вологжан на сумму 1 млн 839 тысяч рублей.