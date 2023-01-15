На Вологодскую область идет большой ветер

Синоптики прогнозируют метель, снег и сильный ветер на территории Вологодчины в ближайшие дни. В первую очередь непогоду ощутят на себе жители западных районов.

С шести часов вечера 15 января в Вологодской области пойдет снег. Серьезных снегопадов не ожидается: выпадет не более 6 мм осадков. А вот ветер грядет менее приятный.

В ночь с воскресенья 15 на понедельник 16 января в районах, начиная с западных, завоет метель. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

«В Вологде порывы ветра достигнут 16 м/с. Это неблагоприятный, но не сильный ветер. Нужно быть аккуратными, особенно на открытой местности возле водоемов и на их поверхности. Опасная ситуация сложится и на дорогах области – местами образуются гололедица и снежный накат»,- сообщила дежурный синоптик Ольга Рубша. Вологжан просят соблюдать осторожность.