Череповецкая старушка сгорела, разогревая себе обед

В пятницу тринадцатого в Череповце в доме № 127 на проспекте Победы случилось несчастье. Погибла 82-летняя пенсионерка. Подробности жуткой трагедии сообщило Главное управление МЧС России по Вологодской области.

В полицию позвонила подруга погибшей. Она рассказала, что зашла с собственным ключом в квартиру около 14:30. В коридоре почувствовала горелый запах, а потом увидела погибшую. Судя по всему женщина погибла, неосторожно разогревая себе обед. Площадь возгорания составила один квадратный метр.

В квартире оказались повреждена мебель, а также сгорела одежда на погибшей.