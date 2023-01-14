В Череповце 21 января пройдут соревнования по ловле на блесну со льда

В Череповце на реке Шексне 21 января пройдут соревнования по ловле на блесну со льда. Мероприятие запланировано между усадьбой Гальских и кафе «Матуринский берег».

Зарегистрироваться можно до 20 января, принимаются рыбаки старше 16 лет. Запрещено использовать пешню и мотоледобур. Соревнования организует областная Федерация рыболовного спорта, спорткомитет и спортклуб «Череповец».

«В прошлом году в чемпионате участвовали 35 человек, в этом году ждем около полусотни. Интерес к спортивной ловле растет. На соревнования приедут команды из Ярославля, Рыбинска, Устюжны, Бабаево. Зимой традиционно ловят на блесну, мормышку, на фидер и поплавок. Улов разный. Рекорд для блесны — четыре килограмма, для мормышки — больше шести килограммов. В зачет не идет рыба, которая сейчас на нересте. Если участники выловят налима, его нужно будет отпустить», — рассказал официальному порталу города президент Федерации рыболовного спорта Вологодской области Сергей Колосов.