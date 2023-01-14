В Череповце для вологжан с проблемами зрения изготовят рельефные иконы

Фото: сайт Череповецкой епархии

Кафедральный собор преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких стал победителем конкурса президентских грантов с проектом «Помочь увидеть лик святой». В Череповецкой епархии планируется создать комфортную среду для прихожан, имеющих серьезные проблемы со зрением.

Слабовидящие и незрячие вологжане смогут пощупать, что такое икона, и «увидеть» образы святых.

«Проект будет способствовать не только комфортному, но и информационно полноценному ознакомлению с иконами слепых и слабовидящих людей через изготовление тактильных икон в технике высокого рельефа, оформление к ним информационных табличек с использованием шрифта Брайля, подготовку добровольцев, желающих помочь незрячим православным верующим», – сообщается на сайте Череповецкой епархии.

Клирик кафедрального собора Череповца диакон Дионисий Петров прошел обучение и умеет работать на станках с программным управлением по изготовлению тактильных икон. Иконы планируется передать не только храмам, но и Череповецкому дому-интернату для престарелых и инвалидов, где проживают люди с инвалидностью по зрению и другими заболеваниями, препятствующими посещению храма. Будут и выезды в череповецкий «Центр образования № 44», где обучаются слабовидящие дети. Реализация проекта стартует 1 февраля 2023 года.