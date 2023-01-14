Два билета на концерт музыки из Гарри Поттера разыгрывается в Вологде

Комсомольская правда в Вологде проводит розыгрыш двух билетов на концерт музыкальных композиций из всеми любимого Гарри Поттера! Камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории "Sonorus" впервые в Вологде - 19 февраля ДК ПЗ.

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Оскароносный композитор Джон Уильямс подарил нам магические мелодии, которые уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру. Концерт идеален для семейного посещения! 6+