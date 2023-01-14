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НовостиОбщество14 января 2023 11:41

Два билета на концерт музыки из Гарри Поттера разыгрывается в Вологде

Концерт Московской консерватории пройдет 19 февраля в ДК ПЗ
Евдокия САХАРОВА

Комсомольская правда в Вологде проводит розыгрыш двух билетов на концерт музыкальных композиций из всеми любимого Гарри Поттера! Камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории "Sonorus" впервые в Вологде - 19 февраля ДК ПЗ.

Чтобы выиграть билеты, подпишитесь на нашу группу ВКонтакте, лайкните эту запись и в комментариях напишите, почему вам нравятся произведения Джоан Роулинг. Победителя определим случайным образом 20 января.

Оскароносный композитор Джон Уильямс подарил нам магические мелодии, которые уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру. Концерт идеален для семейного посещения! 6+