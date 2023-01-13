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НовостиОбщество13 января 2023 14:49

Молодые педагоги Вологды могут получить компенсацию за аренду жилья

Льготой воспользовались 115 педагогов из детсадов и школ города
Евдокия САХАРОВА

В Вологде молодые педагоги, недавно трудоустроившиеся в учреждения образования, могут воспользоваться частичной компенсацией за аренду жилья. Мера социальной поддержки была инициирована мэром еще в 2019 году. Пока льготой воспользовались 115 педагогов из детсадов и школ областного центра.

Меру поддержки получают 48 воспитателей и 67 учителей. Педагоги приехали в Вологду из Ставрополя, Симферополя, Котласа, Вельска, Снежногорска, Кинешмы и других городов. А многие — из Вологодской области: Череповца, Тотьмы, Великого Устюга, Вытегры, деревень Надеево, Ростилово, Пустыня, Нестерово и других.

Город покрывает до 75% от платы за квартиру, но не более 9 тысяч рублей в месяц.