В Вологду весной прибудут 19 новых автобусов на газу

Фото: администрация города Вологды

В Вологду весной поступит новая партия экологичной техники - 19 автобусов на газомоторном топливе. Компримированный газ поможет сохранить в областной столице чистый воздух. Один автобус за раз перевозит до 104 пассажиров, доступно 24 сидячих места. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Машины оборудованы системой видеонаблюдения, отопления, информационным табло и откидным пандусом для граждан с ОВЗ. Видеоэкран и датчики помогут считать пассажиров.

Мэр города Сергей Воропанов отметил, что транспорт приобрели с экономией. Общая стоимость техники составила более 332 млн рублей. На сэкономленные деньги планируют докупить еще несколько новых автобусов. Машины передадут муниципальному предприятию «ПАТП-1».