На Вологодчине за 6 лет в школах стало на 5 тысяч мест больше

В Вологодской области стало на 5 тысяч мест в школах больше за последние 6 лет. Об этом сообщила замгубернатора Лариса Каманина.

Построено 8 новых школ. Учебные заведения появились в Кирилловском округе в 2017 году, кадетская школа «Корабелы Прионежья» на базе на базе образовательного центра в 2018 году. В том же году в Вологде сдали школу на 1200 мест и новую школу в Кич-Городецком районе. В 2019 году в Череповце построили «Центр образования им. И.А. Милютина» на 1,5 тысячи мест.

Также новой школой обзавелся Сокол. Было построено дополнительное здание для школы № 30 в Вологде. В 2022 году сдана еще одна большая школа в областной столице. Проект «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» будет реализовываться на Вологодчине вплоть до 2025 года.