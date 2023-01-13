В Череповце самому пожилому жениху 82 года, самой молодой невесте - 15 лет

В Череповце начальник отдела ЗАГС № 2 управления ЗАГС Вологодской области Наталия Лазарева рассказала официальному порталу города об итогах 2022 года. Самой молодой невесте в прошлом году было 15 лет, а самому возрастному жениху - 82 года.

«Сейчас сдвинулись возрастные рамки вступления в брак: раньше был популярен возраст 21—25 лет, сейчас чаще женятся ближе к 30 годам. Больше всего браков пришлось на июль (303) и сентябрь (350)», — сообщила Наталия Лазарева.

Кроме того, в прошлом году зарегистрировано 108 браков с иностранцами. Чаще всего это были граждане Таджикистана, Азербайджана, Армении, Украины, Молдовы, Турции и Нигерии.

За прошлый год в Череповце всего в брак вступили 2396 пар, а вот в 2021 году свадеб было 2188.