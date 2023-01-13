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НовостиПроисшествия13 января 2023 11:02

В Череповце из-за лопнувшего рельса встали трамваи

Движение уже восстановили в полном объеме
Евдокия САХАРОВА

В Череповце утром 13 декабря из-за технической неисправности остановилось трамвайное движение. Причиной ЧП стал лопнувший рельс на перегоне между Суворова и Красным Ткачом, при движении в центр. На проблемный участок выпустили автобусы.

На даный момент движение трамваев уже возобновлено в полном объеме. Об этом сообщил мэр города металлургов Вадим Германов: «Ремонтные бригады оперативно устранили повреждение рельса в районе остановки "Красный Ткач".

В ближайшее время пройдет внеплановое комплексное обследование путей, чтобы в будущем снизить риск подобных инцидентов.

На линию сейчас будет выведено максимальное количество трамваев, чтобы они быстро рассредоточились по маршрутам во всех направлениях, автобусы возвращаются к работе по привычным графикам".