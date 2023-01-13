В Череповце на месте 114-летнего дома построят банк или гостиницу

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В Череповце на участке напротив здания бывшего городского суда планируется стройка. В 2021 году там расселили и снесли 114-летний деревянный дом. Теперь землю площадью 1353 кв.м. сдадут в аренду 2,5 года с начальным размером годовой платы в 2,015 миллиона рублей. Аукцион намечен на 26 января.

«На участке разрешено строительство банка, страховой компании, общепита, гостиницы, магазина, объектов выставочно-ярмарочной деятельности, бытового или амбулаторно-поликлинического обслуживания. Объект нужно построить за срок аренды. Есть несколько параметров разрешенного строительства, в том числе максимальная этажность. Земля находится в исторической части, поэтому арендатор должен согласовать проект постройки с областным комитетом по охране объектов культурного наследия. Еще на этом аукционе будет разыграно восемь участков под частные дома в Заречье и Зашекснинском районе. Их продадут в собственность», — сообщила председатель комитета по управлению имуществом города Анастасия Власова.