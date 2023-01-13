Череповецкая вагоновожатая взыскала деньги за ДТП с работодателя

В Череповце водитель трамвая взыскала компенсацию с работодателя за ДТП.

Она пострадала в ДТП, которое произошло 29 декабря 2020 года. На проспекте Победы между остановкой «Красный ткач» и улицей Архангельской сорвался с тормозов трамвай. Он покатился вниз и врезался в другой вагон. В результате столкновения пострадало четверо пассажиров, женщину-водителя другого трамвая зажало в кабине. Она получила несколько сложных переломов и травму головы. Ей пришлось долго лечиться - она год была на больничном, перенесла пять операций.

Через суд она потребовала со своего работодателя, МУП «Электротранс», деньги: 1,5 млн руб за моральный вред и более 70000 рублей — расходы на лечение, проезд и реабилитацию.

Сейчас женщина все еще продолжает лечение. И, как сообщает портал Город Че, в ноябре 2022 года пострадавшая заявила дополнительные требования по компенсации расходов — еще 73000 руб. Прокуратура требования поддержала, сочтя их обоснованными. Но представитель «Электротранса» в суде согласилась с иском лишь частично, признав расходы на лечение — 37819 рублей — и заявив о согласии предприятия выплатить за моральный ущерб 200000 руб.

Суд назвал причинами ДТП эксплуатацию неисправных вагонов и нарушения норм охраны труда со стороны водителя скатившегося трамвая и диспетчера предприятия. В итоге Череповецкий городской суд взыскал в пользу вагоновожатой 400000 рублей, а за проезд и лечение взыскал с «Электротранса» почти 50 000.