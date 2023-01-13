Гороскоп говорит о тяжелых выходных для вологодских водителей

В Вологде в выходные дни сотрудники ГИБДД будут заниматься профилактикой аварийности на дорогах. Работа началась ее в новогодние праздники: было остановлено немало нарушителей, нетрезвых автомобилистов. Так, в состоянии опьянения выявлено более 40 водителей транспортных средств, было зарегистрировано одно ДТП по вине нетрезвого водителя, в котором олин человек получил травмы.

Напомним, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Кстати, сотрудники Госавтоинспекции уповают на помощь граждан. Сообщать в дежурную часть о фактах управления транспортными средствами водителями в нетрезвом состоянии необходимо по телефонам: 76-50-50 и 76-50-55. Возможно, звонок спасет чью-то жизнь.