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НовостиПроисшествия13 января 2023 6:48

Вологодские следователи разбираются в причинах гибели 34-летнего мужчины

Его труп нашли на пепелище
Иван Чухнин
Фото: СУ СК по Вологодской области.

Фото: СУ СК по Вологодской области.

В Вологодской области сгорел дом вместе с хозяином. Харовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области проводится процессуальная проверка по факту смерти 34-летнего жителя поселка Дружба Сямженского района.

Возгорание произошло в деревянном частном доме с печным отоплением на ул. Набережная.

Дом сгорел около полудня 12 января 2023 года. Внутри строения обнаружено обгоревшее тело проживавшего в нем мужчины. При жизни погибший злоупотреблял спиртным, курил дома.

Сотрудниками территориального следственного отдела проведен осмотр места происшествия и тела погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, будут установлены причина и очаг пожара. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи погибшим, а также неосторожное обращение с огнем при курении.