МФЦ Вологодского района купило себе Лэнд Крузер 150 у единственного поставщика

МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг Вологодского района купило себе Лэнд Крузер 150. Закупка японской иномарки была сделана у единственного поставщика. Стоимость авто - 3 млн рублей. Контракт на поставку машину был исполнен уже 30 декабря 2022 года, сообщает портал НьюсВо.

Как поясняет издание, для МФЦ существуют правила закупок. Например, в отличие от администрации округа, бюджетное учреждение имеет право проводить закупки по 223-ФЗ с минимальной отчетностью. ПРи этом не публикуется ни текст контракта, ни название компании-продавца. Кроме того, МФЦ может сделать это без проведения аукциона 0 главное, чтобы товар был стоимостью до 3 миллионов рублей. Этот пункт №6.1 появился в документе в сентябре 2022 года.