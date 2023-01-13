Вологодский областной суд отменил решение районного суда о переводе участка земли под мусорный полигон под Великим Устюгом

Вологодский областной суд отменил решение Великоустюгского суда по делу о переводе участка в Горбачево под мусорный полигон. Участок находится в запасе, его перевели в земли промышленности. Такое решение оспаривалось в суде. Сейчас дело будет вновь рассматривать районный суд.

Ранее Великоустюгский суд посчитал, что права собственников соседних участков при данной процедуре не были нарушены. Ирина Шишкина обратилась с жалобой на принятое решение.

"Решение великоустюгских судей отменено судом высшей инстанции, дело направлено обратно для рассмотрения по существу", - сообщает портал Ньюсво.

Как сообщается, устюжанка Ирина Шишкина обратилась в суд для оценки правомерности перевода участка близ деревни Горбачёво из земель запаса в земли промышленности. Речь идёт об участке, отданном под строительство мусорного полигона.

Как известно, под Великим Устюгом рядом с деревней Горбачево должен возникнуть полигон для твёрдых бытовых отходов. Местные жители выступают против строительства полигона в этом месте.