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НовостиПроисшествия12 января 2023 11:40

За смертельное ДТП виновнику из Ленинградской области дали условный срок

Он должен выплатить родным погибшего 2,4 млн рублей
Иван Чухнин

Водитель из Ленинградской области заплатит 2,4 миллиона за смертельное ДТП под Устюжной.

69-летнеий водитель признан виновным. Приговор водителю вынес Устюженский районный суд.

Трагедия произошла 4 августа на 208-м километре трассы Вологда — Новая Ладога. Подсудимый двигался на автомобиле Грейт Волл, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с Хёндай Крета. 63-летний водитель Хёндая погиб.

Водителя Грейт Волла признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. С обвинением он согласился.

Суд назначил наказание: полтора года лишения свободы условно. Кроме того, ему придется выплатить 2, 4 миллиона рублей: по 700 тысяч рублей двум детям погибшего и один миллион вдове.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.