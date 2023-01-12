За смертельное ДТП виновнику из Ленинградской области дали условный срок

Водитель из Ленинградской области заплатит 2,4 миллиона за смертельное ДТП под Устюжной.

69-летнеий водитель признан виновным. Приговор водителю вынес Устюженский районный суд.

Трагедия произошла 4 августа на 208-м километре трассы Вологда — Новая Ладога. Подсудимый двигался на автомобиле Грейт Волл, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с Хёндай Крета. 63-летний водитель Хёндая погиб.

Водителя Грейт Волла признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. С обвинением он согласился.

Суд назначил наказание: полтора года лишения свободы условно. Кроме того, ему придется выплатить 2, 4 миллиона рублей: по 700 тысяч рублей двум детям погибшего и один миллион вдове.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.