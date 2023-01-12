В Череповце с улиц вывезли около 1000 самосвалов снега

Из Череповца за десять дней января вывезли больше тысячи самосвалов снега. Об этом сообщили в «Спецавтотрансе». За праздники из города вывезли 29 тысяч кубометров снега, это больше тысячи самосвалов. Использовано 1600 кубометров песка и песко-соляной смеси. А вот из-за сильных морозов хлориды почти не применяли.

На улицах города ежедневно работают около 80 спецмашин, остановки и пешеходные переходы вручную чистят 137 человек.

«В самые снежные дни выводим на улицы до 90 единиц техники. Чистим мосты и путепроводы, проспекты и улицы. Не забываем о внутриквартальных проездах на территории города. В первую очередь отгружаем снег на проездах к школам, детским садам, больницам и поликлиникам», — пояснил представитель "Спеавтотранса" Дмитрий Дураничев.