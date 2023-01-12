В Череповце квартиру поджигали дважды за короткое время

Череповецкая квартира горела второй раз за полмесяца. В обоих случаях специалисты заподозрили поджог.

Квартира находится на 1 этаже дома на улице Бардина, 25, принадлежит 39-летней женщине.

Как сообщает МЧС, 11 января поступил вызов - кто-то поджег входную дверь. Пламя повредило покрытие двери, первый этаж подъезда закопчен.

До этого пожарные выезжали на этот адрес ночью 28 декабря: поступило сообщение о возгорании пластикового стеклопакета. Огонь закоптил и оплавил конструкцию. На место выезжали 9 человек и 3 единицы техники.

Все обстоятельства происшествий устанавливаются, поджигатели устанавливаются.