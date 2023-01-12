Стало известно, как будут бороться с дефицитом мест в садах и школах в Череповце

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Мэр Череповца раскрыл планы - где и сколько будет построено школ и детских садов в Зашекснинском районе.

Он пояснил, что тысячи молодых семей волнует дефицит мест в садах и школах. Темпы возведения социальных объектов отставали долгие годы от жилищного строительства. "Пришло время это исправить", - написал он ВКонтакте и сообщил: Сейчас строится школа в 106 микрорайоне и детский сад в 161 микрорайоне. В следующем году начнется разработка проектно-сметной документации на сады в 103 и 108 микрорайонах. Вадим Германов заверил: во всех новых микрорайонах уже зарезервированы места под детские сады, а в 110 микрорайоне — под сад и школу.

Кстати, документацию на школу мы тоже начнем разрабатывать в этом году, чтобы после окончания строительства здания в 106 микрорайоне все было готово к возведению еще одного образовательного учреждения.

Согласно плану, размещенном ВКонтакте, в Зашекснинском мкр появятся 13 детсадов и 8 школ.