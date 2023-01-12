Череповчанка избивала маленького сына после смерти мужа

Свекровь смогла спасти ребенка от истязаний матери.

В Вологодской области осудили молодую мать, избивавшую ребенка. Невестку заподозрила в жестокости свекровь. Она обратилась в правоохранительные органы, те стали разбираться.

Как сообщает пресс-служба судов региона, женщина "с 29 июля по 21 сентября 2021 года, 23-летняя череповчанка, руководствуясь ложным пониманием о методах воспитания своего несовершеннолетнего сына 2019 года рождения, беспричинно систематически наносила ему побои: неоднократно наносила ему удары обеими руками, ногой и лейкой от душа по голове, туловищу и конечностям..."

Дело дошло до суда. Действия матери ребенка квалифицированы по п.«г» ч.2 ст.117 УК РФ как причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного. Подсудимая вину признала, пояснила, что в тот период времени она находилась в стрессовом состоянии из-за смерти супруга. Оснований бить ребенка у нее не было, она делала это беспричинно. В октябре 2021 года органы опеки забрали у нее сына и поместили в дом ребенка, где она навещала его и приносила подарки. Череповецкий городской суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком три года условно с испытательным сроком на тот же период.