В Череповце повысили плату за питание детей в детском саду и изменили меню

В детских садах Череповца изменилось меню - в нем появились новые блюда. Там чаще будут давать фрукты. Кроме того, детей будут кормить молочной вермишелью и творожным пудингом с изюмом и ягодным соусом. Про изменения в питании рассказал сайт cherinfo со ссылкой на директора центра социального питания Светлану Шакину.

Вот что она сказала: "Увеличилось количество молочных блюд. К традиционным запеканкам мы добавили творожный пудинг, в нем больше яиц. Еще есть омлеты, молочная вермишель. Увеличили выход выпечки, увеличили норму сметаны в супе. На завтрак увеличена норма сливочного масла, сыра, добавляем в рацион все, что содержит кальций. Раньше фрукты давали два раза в неделю, сейчас сможем три или четыре раза, зависит от стоимости фрукта".

Меню в детских садах изменили после повышения платы за питание. Она повысилась с января 2023 года.