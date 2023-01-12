В Шекснинском районе осталась без крова многодетная семья

Фото: МЧС.

В Шекснинском районе сгорел дом многодетной семьи. ЧП случилось вечером 10 января. Как сообщает МЧС, в 22 часа 07 минут поступило сообщение о возгорании в Железнодорожном с/п, деревне Покровское. Пожар произошел в одноэтажном с мансардой частном доме. Общая площадь пожара – 80 кв. м. Сгорели постройки: дом, веранда, гараж. Эвакуировалось 5 человек, в том числе 4 детей. Они сумели спастись до прибытия пожарной охраны. Участие в ликвидации приняли 12 человек личного состава МЧС.

Предварительная причина: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих устройств.

Земляки начали собирать помощь оставшимся без крова, лишившимся всех личных вещей.

Похожий случай произошел и другом районе. Там остались без крова большая и дружная семья Чежиных. Несколько поколений жило под одной крышей, двое детей- приемных.