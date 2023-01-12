Вологодские подростки получили по 5 тысяч рублей на "Пушкинскую карту"

"Пушкинская карта"- это возможность познакомиться с классикой и современным искусством.

На Новый год вологодским подросткам начислено по пять тысяч рублей. Это стало возможно благодаря «Пушкинской карте». С помощью нее можно оплачивать билеты в музеи, галереи, концертные залы, театры и кинотеатры во всех регионах России. Полный перечень спектаклей, мастер-классов, выставок, экскурсий, концертов, фильмов представлен на специальной вкладке «Пушкинская карта» на сайте Культура.РФ

На Вологодчине участниками программы являются крупнейшие учреждения культуры: Вологодский музей-заповедник, Кирилло-Белозерский музей-заповедник, Вологодская картинная галерея, Череповецкое музейное объединение. Всего 81 учреждение, в том числе 21 музей, 9 театров, 7 концертных площадок, 11 кинотеатров (кинозалов) и 25 культурных центров.

Всего на 1 января более 58 тысяч вологжан оформили «Пушкинскую карту». Право на ее получение имеют школьники и студенты. Программа «Пушкинская карта» мотивирует подростков самостоятельно планировать культурный досуг и оплачивать билеты.

Как порекомендовала замгубернатора Лариса Каманина, хороший выбор - прогуляться по этажам нового здания Вологодской областной картинной галереи на улице Мира, 34.

Кстати, оплата «Пушкинской картой» доступна как в приложении, так и на сайтах партнеров программы. Посещать выставки и концерты, ходить в музеи и кино можно всем классом, благодаря удобному сервису коллективной покупки. Также приятным бонусом программы является кешбэк 10% при покупке билетов в приложении «Почта Банк Онлайн». Кешбэк возвращается на карту и его также можно потратить на культурные мероприятия.

Обладателями карты могут стать все желающие в возрасте от 14 до 22 лет и получить ее как в пластиковом, так и в виртуальном формате. Пластиковый носитель выпускают только в «Почта Банке». В цифровом виде карта доступна в приложении «Госуслуги.Культура». При наличии виртуальной необязательно выпускать пластиковую карту.