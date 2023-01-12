Вологодская область помогла братскому Алчевску в ремонте школ ЛНР, детских садов и больниц

В 2022 году Вологодчина помогла восстановить на территории подшефного города Алчевска ЛНР 53 объекта. В том числе семь детских садов, две школы и две больницы Ранее сообщалось о ремонте инфраструктуры, асфальтировании дорог.

Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Помощь будет продолжена. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил до 1 февраля сформировать план мероприятий по восстановлению наиболее пострадавших социальных объектов Алчевска на 2023 год. За 2022 год отправлено 28 партий гуманитарной помощи, а в загородных лагерях Вологодской области летом отдохнуло свыше 500 юных жителей города.

Город, находящийся в тылу, был не раз обстрелян ВСУ.