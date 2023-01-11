Вологодские лицеисты собрали девочке Кире 156 тысяч рублей на реабилитационное кресло

Кира и ее семья- настоящие бойцы. Характера им не занимать. Фото: фонд "Во имя добра".

Вологодские лицеисты купили специальное автомобильное кресло для 6-летней вологжанки. Вологодский многопрофильный лицей провел традиционный благотворительный концерт ко Дню матери. На этом мероприятии были собраны средства для подопечных фонда "Дорогой добра". Из собранных денег оказана благотворительная помощь в приобретении детского автомобильного кресла для 6-летней Киры из Вологды.

Девочка с 2-х месяцев проходит курсы реабилитации в различных клиниках страны, в Вологодской областной детской клинической больнице. Кира занималась иппотерапией, активно занимается оздоровлением через занятия адаптивными видами спорта. Например, ее можно видеть спускающуюся с тренером на горных лыжах!

На коляске не всегда возможно преодолевать дальние расстояния. А для поездок в автомобиле семье Киры было необходимо специальное автокресло для девочки. Реабилитационное автокресло - отличное решение проблемы. Оно рассчитано для детей весом до 50 кг, ростом до 150 см. Оно удерживает ребенка в оптимальном сидячем положении, подголовник регулируется по высоте. Система поддержек обеспечивает оптимально стабильную позу во время поездок. Благотворительная помощь оказана на сумму 156 000 рублей.

Семья Киры и фонд благодарит Вологодский многопрофильный лицей, ребят, педагогов и родителей, за оказанную помощь.

А все мы желаем Кире здоровья и успехов, её родителям, медикам и педагогам - терпения и оптимизма!