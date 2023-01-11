"Северсталь" вырвала победу у нижегородского "Торпедо"

ХК СЕВЕРСТАЛЬ, ВКонтакте

Череповецкая «Северсталь» выиграла у нижегородского «Торпедо». Она вырвала победу в серии послематчевых буллитов в матче Регулярного чемпионата КХЛ. 10 января состоялся четвертый матч команд в этом сезоне, счёт до этой встречи был 2:1 в пользу нижегородцев.

Основное время матча и овертайм завершились со счетом 4:4. А в серии послематчевых буллитов победу череповчанам со счёт 5:4 принес Робин Пресс.

Таким образом «Северсталь» оказалась на 8 месте Западной конференции, набрав 51 очко в 49 матчах и уже на три балла опережают главного преследователя, минское «Динамо». Следующий матч череповчан - 13 января, на выезде сыграют с ярославским «Локомотивом».