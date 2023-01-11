На квартиры для 400 сирот на Вологодчине в 2023 году потратят 1,3 млрд рублей

В Вологодской области продолжается решение проблемы обеспечения квартирами детей -сирот.

По словам заместителя губернатора области Антон Стрижов, за 2022 год свое жилье обрели 406 ребят оставшихся без попечения родителей, при плане - 392 человека. Всего на Вологодчине более 2600 детей-сирот числятся в списке, подлежащих обеспечению жильем. Право на его предоставление наступило у 1730 человек.

Малоквартирные дома для них возводятся в Грязовце, Череповце, селах Липин Бор, Кадуй, Устье. Кроме того, заключено 13 госконтрактов на разработку проектной документации для строительства жилья. Об этом рассказали в Правительстве Вологодской области.

Высокая готовность домов в селе Устье, Грязовце, Липином Бору и Кадуе.

В ближайшее время планируется приступить к строительству дома на 24 квартиры в деревне Климовское Череповецкого района.

Проектируются многоквартирные дома в Череповце, Вытегре, Бабаево, Никольске, селе Шуйском Междуреченского округа, Кадуе, Тарногском Городке, Вожеге, Сямже, Верховажье, поселке Сазоново Чагодощенского округа, деревне Нифантово Шекснинского района. Ведется строительство и прорабатывается вопрос по возведению еще двух 9-квартирных домов в Череповце. .

Всего на 2023 год предусмотрено почти 1,3 миллиарда рублей, что позволит обеспечить жильем 395 детей-сирот.