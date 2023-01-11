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НовостиПроисшествия11 января 2023 6:32

В Вологде тяжкое преступление раскрыли спустя 20 лет

Мужчина пойдет под суд
Иван Чухнин

Убийцу в Вологде нашли спустя 20 лет. Перед судом предстанет местный житель 1978 г.р.. Об этом сообщает СУ СК по Вологодской области.

По версии следствия, мужчина 1978 года рождения в августе 2002 года пришел в квартиру своей знакомой. Он был пьян, произошла ссора. В итоге он взял нож и нанес им множественные удары. 43-летняя женщина скончалась. Мужчина скрылся с места происшествия, заперев квартиру. От ключей и орудия преступления он избавился.

Благодаря новым технологиям преступление было раскрыто спустя 20 лет. Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для передачи уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.