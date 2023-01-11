Дениса Долженко исключили из сторонников партии "Единая Россия"

У депутата - все хорошо. ВКонтакте, страница Дениса Долженко.

Депутат Законодательного Собрания Вологодской области Денис Долженко больше не сторонник «Единой России». Об этом 10 января сообщил сайт "ЕР". Такое решение принял президиум Генсовета партии из-за того, что депутат «совершил дискредитирующие партию действия». Кроме того, Денису грозит исключение из фракции «Единой России» в Законодательном собрании Вологодской области. Президиум рекомендовал также его лишить портфеля заместителя председателя постоянного комитета ЗСО по экономической политике и собственности. Однако о том, что Долженко положит на стол депутатский мандат речь не идет.

Скандал разгорелся из-за фотографий, размещенных в соцсети. На них депутат запечатлел свой отдых в Дубае. На фоне СВО, когда тысячи ребят находятся в холодных окопах, это для многих выглядело дико. Но депутат откровенно не понимал тех, кто писал ему осуждающие комментарии, полагая, что ему завидуют.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал такое поведение верхом цинизма, по его мнению такие люди "утратили связь с реальностью". Он уверен, что на смену исключённому придут те, кто находится сейчас на фронте, и люди, помогающие бойцам в тылу.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отметил, что сейчас «заниматься позерством и самолюбованием – просто глупо и неэтично».

Однако мама депутата поддерживает сына : "Сынуличка, милый, пусть завистников много, но ты не обращай внимание. У них гораздо больше минусов, но они у власти....и завидуют тебе мой родной.."

Кстати, запрет выезда за границу для чиновников и депутатов невозможен, заявили в Госдуме. Ограничить выезд за границу депутатам и чиновникам нельзя, — член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Сергей Леонов. Дело в том, что их работа подразумевает важные зарубежные поездки: «Есть очень много разных миссий, связанных с зарубежными командировками, то же наблюдение на выборах, например, когда приглашают иностранных наблюдателей»