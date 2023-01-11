38-летний Александр Дерягин возглавил управление УМВД Вологодской области

Сейчас Александр Дерягин уже полковник.

38-летний выходец из вологодской глубинки стал главным полицейским Вологодчины. Исполнение обязанностей начальника УМВД России по Вологодской области возложено на полковника полиции Александра Дерягина.

Вот как прокомментировал событие начальник пресс-службы ведомства Евгений Ворочалков: «Исполнение обязанностей начальника УМВД России по Вологодской области временно возложено на заместителя начальника УМВД России по Вологодской области — начальника полиции полковника полиции Дерягина Александра Владимировича. Генерал-майор полиции Пестерев Виктор Николаевич в настоящее время зачислен в распоряжение МВД России до решения вопроса о дальнейшем прохождении службы».

Александр Дерягин родился в 1985 году в деревне Косиково Бабушкинского района. Имеет высшее образование по специальности «юриспруденция». В 2018 году закончил Академию управления МВД России. С ноября 2022 года работал в должности заместителя начальника Управления МВД России — начальника полиции УМВД России по Вологодской области.

Виктор Пестерев возглавлял областное УМВД с 2017 года. Он перешел на эту должность из Белгородской области - там с 2010 по 2017 год Виктор Пестерев руководил областным управлением МВД.

Ранее в Сети появилась информация, что Виктор Пестерев освобожден от должности указом Президента России.