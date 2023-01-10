В Нюксенском районе без крова осталась семья с четырьмя детьми и их родные

Деревянный дом полностью уничтожен огнем.

В этом доме жила большая и трудолюбивая семья.

9 января днем сгорел дом многодетной семьи. ЧП случилось в селе Городищна Нюксенского округа.

Сообщение о ЧП поступило в 14 часов 07 минут. Горел дом на улице Набережной. В итоге одноэтажный дом с мансардой сгорел полностью, общая площадь пожара - 90 кв.м. Собственник - мужчина 1952 г.р.

Вся семья - а это 8 человек, включая 4 детей, вышли из дома до прибытия пожарных. В ликвидации возгорания задействовано 6 единиц техники, 15 человек личного состава. Предварительная причина - неправильное устройство или неисправность печи.

В соцсетях активно начали собирать вещи и материальную помощь.

Как пишет Иван, отец детей, в доме проживали "моя семья (я, жена и четверо детей), мои родители с двумя приемными детьми и младшей дочкой студенткой". Кстати, младшенькая дочь у Ивана и Анастасии совсем малышка - она появилась на свет в минувшем декабре.

Иван честно говорит, что он чувствует, перечисляет то, что сгорело: "После такого начинаешь понимать сколько вещей нам, людям, нужно для жизни. Сколько даже мелких вещей, которые приобретались постепенно, и которых в один миг не стало под рукой. Та же зубная щетка, паста, ножницы для ногтей, градусник, серёжки, куча мелких штучек, которые добавляют уюта в доме. Сколько одежды, посуды, бытовой техники которая облегчает нам жизнь. Мебели, особенно дорога та которая была сделана своими руками, в которую была вложена частичка души (кровати, шкаф, комод). Сколько гармошек и баянов моего брата. И самое главное, что в миг не стало - это родного крова, дома, который с таким трудом построил мой отец. А сколько сгорело истории: фотоальбомы всего нашего рода. Начиная от прадедов до моих детей. Семейный архив кинопленок начиная с 70-х лет. Дедушкины военные медали, браные полотенца из бабушкиных сундуков. Много стариной утвари".

Семья Чежиных - православная. И Иван, и его брат Роман, оба просят помолиться за родителей, чтобы они смогли легче перенести эту беду.

В районе о сборе помощи объявил глава района.

В Вологде вещи собирают в храме Сретения Господня, что на Набережной 6 Армии, - можно передать отцу Роману Попову.

ВКонтакте приводятся возраст и размер одежды и обуви, которые носят погорельцы. Стоят приписки - "примем любые вещи, сгорело всё".