Всех вологодских грудничков теперь обязательно обследуют на 36 заболеваний

В Вологодской области за новогодние праздники расширенный неонатальный скрининг успели пройти 173 новорожденных. Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников. С нового года стартовал новый федеральный проект „Обеспечение расширенного неонатального скрининга“. Всех грудничков обследуют на 36 заболеваний. "К 5 заболеваниям добавились наследственные болезни обмена, спинальная мышечная атрофия, первичные иммунодефициты", — отметил Алексей Плотников.

Кровь у недоношенных младенцев берут на 7 сутки, у родившихся в срок — в первые-вторые сутки. Образцы отправляются в медико-генетический центр Санкт-Петербурга.