В Череповце раритетный трамвай станет экскурсионным

В Череповце в трамвае № 91 будут устраивать экскурсии. Сначала вагоны капитально отремонтируют, а музейщики разработают специальный экскурсионный маршрут.

Мэр города металлургов Вадим Германов: «Трамвай модели 71—605 заслуживает, чтобы о нем не забывали. Впервые эти вагоны появились в Череповце в 1977 году и эксплуатируются до сих пор. За 45 лет они стали символом города. В салоне будут исторические фотографии и ностальгические воспоминания. Планируем завершить все работы к лету».

Если у вас есть интересные трамвайные истории, можно даже стать соавторами экспозиции: рассказы и фотографии отравлять на электронную почту pr.chermus@gmail.com.