Генерал Виктор Пестерев покинул пост начальника полиции области

Полицию в Вологодской области возглавил 38-летний начальник. 58-летний Виктор Пестерев ушёл в отставку.

Управление МВД России по Вологодской области возглавил подполковник Александр Дерягин. Ранее он руководил отделением полиции Великоустюгского района. В ноябре прошлого года он стал заместителем начальника областного УМВД. Сейчас он исполняет обязанности начальника областного УМВД.

«Генерал-майор полиции Виктор Пестерев зачислен в распоряжение Министерства внутренних дел России до решения вопроса о дальнейшем прохождении службы», — сообщает пресс-служба региональной полиции. До 9 января он находился в отпуске.

Александр Дерягин родился в 1985 году в деревне Косиково Бабушкинского района. Имеет высшее образование по специальности «юриспруденция». В 2018 году закончил Академию управления МВД России. Поощрялся государственной и ведомственными наградами МВД России.