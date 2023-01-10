50 вологжан обратились к медикам с обморожением

50 жителей Вологодской области получили обморожение и обратились в больницы. Такая цифра прозвучала на оперативном совещании правительства региона.

В Вологодской области установились сильные морозы. Температура в большинстве районов опускалась ниже 40 градусов. Некоторое время холодная погода сохраниться. Причем, обморозиться можно и при более высоких температурах. Поэтому рекомендуется соблюдать правила безопасности.

Необходимо:

— одеваться по погоде;

— по возможности периодически согреваться в помещениях;

— двигаться, не стоять на улице;

— стимулировать кровообращение в ногах мощными движениями;

— делать легкий массаж, похлопывания по замерзающим частям тела.

Важно знать, что согреваться нужно постепенно: резкое отогревание не приведет к положительному эффекту.