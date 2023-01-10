На ходу у поезда Москва-Архангельск возникла серьезная поломка

Замену колесной пары произвели прямо на станции.

Пассажирский поезд с технической неисправностью был остановлен на одной из станций в Вологодской области. Один из вагонов пришлось отцепить.

Самая морозная ночь на Вологодчине за последние годы не прошла без неприятной ситуации на железной дороге. 9 января в начале первого в пассажирском поезде №246 Москва- Архангельск возникла серьезная техническая проблема, об этом машиниста и дежурного по станции оповестила сигнализация. В вагоне с неисправностью ехало более 40 человек.

На станции Харовская состав был остановлен, осмотр подтвердил серьезность поломки - произошло разрушение одного из узлов колесной пары. Дальнейшее следование вагона угрожало бы безопасности десятков людей.

В результате было принято решение срочно расселить пассажиров аварийного вагона на свободные места в составе, проблемный вагон был отцеплен. Затем поезд продолжил движение на Архангельск. Задержка в пути составила более двух часов.

Смену колесной пары с помощью восстановительного поезда произвели там же - на станции Харовская. Кстати, она проходила при температуре около минус 35 градусов. Однако все работы удалось успешно выполнить.

Причину ЧП будут устанавливать специалисты. Известно, что вагон недавно ремонтировался в одном из депо СЖД.