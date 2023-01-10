В Череповце все праздники скорая работала в особом режиме

Скорая работает 24 часа в стуки, без праздников и выходных.

В Череповце в праздники скорая работала в особом режиме. Медиков вызвали больше трех тысяч раз. Каждый десятый вызов поступил от нетрезвого.

Другая математика проста: в среднем на дежурстве работали 29 бригад. Врачи в сутки выезжали на вызов по 357 раз. Помощь была оказана почти трем тысячам череповчанам. При этом в больницы доставлено 839 человек.

Больше 300 череповчан вызвали скорую будучи пьяными, у 11 человек были признаки наркотического опьянения.

Чаще всего звонить за пом ощью приходилось при проблемах с сердцем и давлением.

«Чаще всего взрослые вызывали скорую из-за болезней системы кровообращения, на втором месте — ОРВИ и пневмония, на третьем — травмы и отравления. Для детей в 57% случаев скорую вызывали из-за ОРВИ и пневмонии, в 14% — из-за инфекционных болезней», — приводит слова главного врача Череповецкой станции скорой медицинской помощи Руслана Зиганшина официальный сайт Череповца.