Стала известна дата прощания с вологодским рокером Александром Железным

Фото: Александр Железный, ВКонтакте.

Стало известно о дате похорон руководителя вологодского рок-клуба Александра Железного. Он скоропостижно скончался на 46 году жизни.

В социальных сетях появились многочисленные соболезнования родным и близким. Пишут музыканты, те, кто любит рок-музыку, кто знал его, общался - такой человек не мог не задеть, не запомниться.

Марк Пекарь: "Не стало нашего общего друга Александра Железного. Умнейшего, интереснейшего и необыкновенного человека, объединявшего вокруг себя многих и многое, создавший и воплотивший в жизнь огромное количество интереснейших проектов. Впереди были грандиозные планы, остался незаконченным проект, который должен был стать знаковым как для его личности, так и для нашего города... Можно сказать, что вместе с ним закончилась эпоха Вологодского Рок Клуба середины 90-х. Близкие, друзья, знакомые и те, кто его знал, до сих пор в шоке... не верится, что такое могло произойти... Очень трудно подобрать слова и писать..."

Альбина Сберегаева: "7 января, ушёл от нас "президент Вологодского Рок-Клуба и всея Руси", сердце и пламенный мотор рок-тусовки, интеллектуальный хулиган, любитель кошек и всего интересного - Александр Железный. Сколько было планов! Концерты, выставки, экскурсии, милые посиделки. А выставка "Цой жив " ? Сашу долго ждали, надеялись... Потеряли друга и хорошего человека..."

Как сообщают друзья Александра Железного, прощание пройдет 11 января 2023 года в 10-00 по адресу: Вологда, Пошехонское шоссе, 29-а (главный зал "Натрона").

После отпевания Александр будет похоронен на Пошехонском кладбище.