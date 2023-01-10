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НовостиОбщество10 января 2023 2:44

В Вологодской области закупят модульные ФАПы

Кроме того, продолжится ремонт проблемных помещений
Иван Чухнин

В 2023 году потратят средства на закупку 23 модульных конструкций под ФАПы и амбулатории, в том числе в рамках программы «Сельский ФАП» и реализации инициатив Градостроительных советов.

Как сообщил начальник Департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников, в деревне Ирданово Никольского района, ФАП готовится к открытию, он будет обслуживать более тысячи человек из пяти деревень.

Всего, в 2023 -2026 годы планируется отремонтировать в области более 150 ФАПов. Это коснется наиболее проблемных фельдшерско-акушерских пунктов в каждом из 26 районов области. Также предусмотрено строительство 62 модульных конструкций в местах, где ремонт проводить нецелесообразно.