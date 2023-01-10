За новогодние праздники Вологду посетили почти 55 тысяч туристов

Поток туристов в Вологду на новогодние праздники вырос на 20 процентов. С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года туристический поток в областную столицу составил 54109 человек. О значительном росте рассказал мэр города Сергей Воропанов. В основном гости едут из соседних регионов. Большинство из них- экскурсанты. «Гости к нам приезжали в основном из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ярославля, Архангельска, Воркуты и Вологодской области. Из общего количества более 14 тысяч человек — непосредственно туристы, то есть те, кто приезжает на несколько дней, останавливается в вологодских гостиницах и мини-отелях. Эта цифра тоже выше прошлогодней — на 16, 5%. Еще порядка 40 тысяч человек — это экскурсанты, которые приезжают в Вологду одним днем, посещают вологодские достопримечательности и музеи», — сказал Сергей Воропанов.

Но потенциал есть: гостиницы, хостелы, мини — отели, гостевые дома Вологды были заполнены в среднем на две трети. Всего они одномоментно готовы принять 3200 человек. Особо популярны у туристов мини — отели и апартаменты квартирного типа.

Еще немного цифр: Вологодский музей-заповедник и его филиалы посетили свыше 22 тысяч человек. Порядка 4 тысяч билетов продали в новом здании Вологодской областной картинной галереи. Это столько же, как Ботанический сад и Музей орхидей.