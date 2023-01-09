Полиция и родные ищут на Вологодчине приметного мужчину

Мужчина пропал 4 января 2023 года.

В Вологодской области ищут мужчину. Ориентировку распространяет полиция. Долгачева Дениса Алексеевича ушел из дома родителей, расположенного в поселке Федотово, 4.

После 4 января 2023 года мужчину родные не видели, найти его не удается.

При себе у Дениса Алексеевича не было телефона.

Согласно ориентировке, это крупный мужчина, был одет в темную куртку с капюшоном с мехом, как на фото. Из особых примет - на голове имеется большой шрам, сломана ключица.

Всех, кто видел Долгачева Дениса Алексеевича после 4 января или знает о его нынешнем местонахождении, просят незамедлительно сообщить об этом в ближайший отдел полиции.