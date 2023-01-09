Вологодским детям разрешили не ходить в школу

В Вологодской области напомнили школьникам температуры, при которых можно не ходить на учебу. Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова сообщила, что для разных возрастов существуют свои нормативы.

Ученики начальных классов смогут провести день дома, если температура воздуха опустилась до -25°C. Ученики 5-9 классов, если за окном -26°C… -28°C. Старшеклассники - от -31°C и ниже.

«Большинство регионов придерживается аналогичных правил, чтобы избежать обморожения детей. Однако учебный процесс не прекращается. Он может проходить в дистанционном режиме. Для детей, пришедших в школу, занятия должны быть организованы в учебном заведении. Решение отпускать детей в школу или нет остается за родителями», – прокомментировала Ольга Смирнова.

Пока дети еще находятся на каникулах. Учеба стартует с 12 января.