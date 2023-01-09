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НовостиОбщество9 января 2023 10:14

В Великом Устюге побит температурный рекорд -41,4°C

Ночь на 9 января стала самой холодной в новом году
Евдокия САХАРОВА

В Великом Устюге в ночь с 8 на 9 января был побит температурный рекорд дня 1987 года (-40,5°C). Температура составила -41,4°C. На территории Вологодской области этой ночью температуры менялись от -25°C на западе до -41°C на востоке. Подробности сообщил Вологодский ЦГМС.

В ночь на вторник, 10 января, еще ожидаются низкие температуры. Однако постепенно облачность будет увеличиваться и начиная западных районов начнет теплеть до -20°C. Наиболее низкие значения пока останутся на востоке.

Смена погоды будет обусловлена тем, что североатлантический циклон постепенно вытеснит холодный антициклон с территории региона. Из-за перепадов давления усилится ветер, что в свою очередь создаст дополнительное ощущение холода. Неустойчивая погода с осадками= сохранится до конца недели.