Под Вологдой загорелся микроавтобус с пассажирами

Микроавтобус выгорел дотла.

На трассе в Вологодском районе в результате столкновения произошел пожар - сгорел микроавтобус. ЧП случилось на автодороге Вологда-Медвежьегорск. Там загорелся микроавтобус с пассажирами.

Авария произошла 8 января около 17:50 на 25 километре от Вологды. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области. 33-летний мужчина на автомобиле Киа Спортейдж при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Луидор-225001, которым управлял мужчина 1954 г. р. В микроавтобусе находилось четверо пассажиров, они ехали в Кириллов. После столкновения произошло возгорание микроавтобуса.

В результате ДТП травмы получили водитель Киа и его пассажиры: женщины 1957 и 1999 г. р., они доставлены в больницу. Водитель и пассажиры микроавтобуса сумели эвакуироваться и не пострадали, хотя транспорт выгорел полностью.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.