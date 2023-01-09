Из отдаленных районов в лечебные центры было транспортировано вертолетом почти 300 пациентов

Первый замгубернатора Вологодчины Эдуард Зайнак рассказал об экстренной транспортировке тяжелых пациентов в лечебные центры в минувшем году. В 2022 году вертолетом МИ-8 было эвакуировано почти 300 пациентов, еще 150 – реанимобилем. Такие цифры Эдуард Зайнак назвал в социальной сети ВКонтакте.

По его словам, в 80% случаев транспортируемые санавиацией были жителями районов с катастрофами сердечно-сосудистой системы. Их доставляли в региональный сосудистый центр.

Вертолет чаще всего направляется в отдаленные районы - Великоустюгский, Кичменгско-Городецкий и Вытегорский.

По словам Эдуарда Зайнака, службу санавиации области негласно называют "крылатая реанимация". Благодаря медицинскому модулю в вертолете у врачей есть возможность подключать пациентов к аппаратам жизнеобеспечения и к системам мониторинга здоровья на время перелета.

Эдуард Зайнак рассказал и о нерядовых случаях: "Из Череповца был транспортирован пациент с тяжелым осложнением инфаркта в национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий - Центральный военно-клинический госпиталь им. А.А. Вишневского. Двухлетнего малыша с тяжелыми ожогами кипятком из Кичменгского Городка доставили в Вологодскую областную детскую клиническую больницу".

Решение от транспортировке обычно принимают совместно - врачи районных больниц и "принимающей стороны".